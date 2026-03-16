Chinese Grand Prix: Fastest Race Laps

16/03/2026

Fastest times posted by each driver during the Heineken Chinese Grand Prix.

Pos Name Team Lap Time Gap
1 Antonelli Mercedes 52 1:35.275 127.986 mph
2 Russell Mercedes 56 1:35.400 0.125
3 Ocon Haas 54 1:35.964 0.689
4 Leclerc Ferrari 56 1:36.011 0.736
5 Hamilton Ferrari 55 1:36.092 0.817
6 Lindblad Racing Bulls 46 1:36.099 0.824
7 Hulkenberg Audi 38 1:36.180 0.905
8 Bearman Haas 56 1:36.429 1.154
9 Gasly Alpine 53 1:36.505 1.230
10 Colapinto Alpine 35 1:36.783 1.508
11 Verstappen Red Bull 39 1:37.046 1.771
12 Lawson Racing Bulls 56 1:37.096 1.821
13 Hadjar Red Bull 46 1:37.311 2.036
14 Sainz Williams 51 1:37.981 2.706
15 Bottas Cadillac 55 1:38.393 3.118
16 Perez Cadillac 50 1:38.523 3.248
17 Alonso Aston Martin 25 1:39.721 4.446
18 Stroll Aston Martin 9 1:40.883 5.608

