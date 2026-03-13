Site logo

Chinese Grand Prix: Sprint Shootout - Times

NEWS STORY
13/03/2026

Times from today's Shootout for the Heineken Chinese Grand Prix Sprint.

Pos Driver Team Time Gap
1 Russell Mercedes 1:31.520 133.237 mph
2 Antonelli Mercedes 1:31.809 0.289
3 Norris McLaren 1:32.141 0.621
4 Hamilton Ferrari 1:32.161 0.641
5 Piastri McLaren 1:32.224 0.704
6 Leclerc Ferrari 1:32.528 1.008
7 Gasly Alpine 1:32.888 1.368
8 Verstappen Red Bull 1:32.254 0.734
9 Bearman Haas 1:33.409 1.889
10 Hadjar Red Bull 1:33.723 2.203
11 Hulkenberg Audi 1:33.635
12 Ocon Haas 1:33.639
13 Lawson Racing Bulls 1:33.714
14 Bortoleto Audi 1:33.774
15 Lindblad Racing Bulls 1:34.048
16 Colapinto Alpine 1:34.327
17 Sainz Williams 1:37.761
18 Albon Williams 1:35.305
19 Alonso Aston Martin 1:35.581
20 Stroll Aston Martin 1:36.151
21 Bottas Cadillac 1:37.378
22 Perez Cadillac No Time

