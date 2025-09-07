Italian Grand Prix: Race team notes - Haas

MoneyGram Haas F1 Team finished with Oliver Bearman 12th, and Esteban Ocon 15th, at the Italian Grand Prix, held Sunday at Autodromo Nazionale Monza.

Bearman took the start from P11 on Pirelli P Zero Yellow medium tires, preserving his place through the opening lap. Bearman pitted on lap 18 for White hard tires and was in the mix for the top 10 positions, until being involved in a collision with Williams' Carlos Sainz. Bearman regrouped, but was issued a 10-second time penalty for his role in the contact, and he classified P12.

Ocon started from P15 on hard tires and gained two positions on the opening lap, before being shuffled down to P14. Ocon ran a long first stint but was handed a five-second time penalty for forcing Lance Stroll off track into the second chicane. Ocon served the penalty during his sole pit stop, on lap 51 of 53, and fitted Red soft tires for the short blast to the checkered flag, where he took P15.

MoneyGram Haas F1 Team holds ninth position in the Constructors' Championship, on 44 points.

Ollie Bearman: "It's really sad honestly as the car felt great today. I had to really fight as we were slow in the straights, but without the incident with Carlos Sainz, I think we could've been fighting for points - it's just a big shame."

Esteban Ocon: "We tried as a team to try and stay out and do something different. The tires were getting better every lap, so there was no point in boxing and losing it all, so we stayed out long. Unfortunately, we didn't have the best qualifying yesterday and that put us further back than we should be. There's been some good learning from this weekend, and we'll come back stronger."

Ayao Komatsu, Team Principal: "It's a shame that we didn't score points because we knew we were up against it in Monza, but considering that, I think we fought well today and the team worked well together. I'm not going to dwell on the penalties - we accept them, and move on - win or lose, we do it together. The positive thing is that knowing Monza is one of our weakest circuits, we still fought hard and I'm happy with how we operated as a team."