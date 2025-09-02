Italian Grand Prix: Preview - Haas

Round 16 of the 2025 FIA Formula 1 World Championship brings MoneyGram Haas F1 Team to the Autodromo Nazionale Monza, for the Italian Grand Prix.

Monza, located within a royal park to the north of Milan, is the oldest purpose-built motor-racing venue on the calendar, having first been used for competition in 1922. The venue was part of Formula 1's inaugural championship season, in 1950, and has only dropped from the calendar once, in 1980, when it was temporarily closed for renovation works - and Imola picked up the baton for the Italian Grand Prix. Consequently, Monza is the most-used circuit in Formula 1 history, with this year's event its 75th overall, and 44th in succession. It can also look to the future, after a deal was struck to keep Monza on the calendar through 2031, with organizers in the process of renovating the facility while retaining the charms that symbolize its unmatched history.

Monza has long been nicknamed the Temple of Speed and its characteristics have been largely retained across the decades, with lengthy blasts through the leafy forests broken up by a handful of chicanes and medium-speed corners. Strong braking stability into those chicanes, and traction out of them, is consequently vital for a quick lap, while drivers also have to contend with slippery cars through the faster turns due to the skinny wings that are used to obtain the necessary high top-end speed. Lewis Hamilton's pole position lap in 2020 was the fastest lap in Formula 1 history, set at an average speed of 264.363km/h, while those speeds mean the grand prix is typically the shortest of the season, with last year's race lasting just 1hr 14 minutes.

Esteban Ocon has participated in eight grands prix at Monza, twice taking top-six finishes, in 2017 and 2018 respectively. Oliver Bearman will make his Italian Grand Prix debut in 2025 but claimed victories in FIA Formula 2 in both 2023 and 2024 at Monza.

Ayao Komatsu, Team Principal: "After a successful race in Zandvoort, we're looking forward to going to another one of our home races in Monza. The Autodromo Nazionale Monza is a very unique circuit with rich history, has incredible fans and the atmosphere is always amazing, plus it usually offers exciting racing. I'm really looking forward to putting the VF-25 through its paces in a low-downforce configuration, especially in front of our many colleagues who are visiting from our Design Office in Maranello."

Ollie Bearman: "Monza is a very high-speed track with a lot of grip since they resurfaced it, and it always makes for interesting racing. I'm looking forward to returning to Italy personally as I love the country, the culture and the Tifosi are amazing. It's another 'home race' with our Design Office in Maranello, and lots of our team are coming to visit over the weekend so I want to make them proud. I have a good track record at the Autodromo Nazionale Monza, winning in 2023 and 2024, so I only have good feelings about this race."

Esteban Ocon: "The Temple of Speed is an incredible track with a lot of history, always a great atmosphere, and it's a special race to me. It's a low-downforce circuit, so very different from Zandvoort, so the car should behave a bit more like how it did in Spa and we had decent performance there, so hopefully we'll find that again. You need good confidence on the brakes around this circuit, and good top speed in the race."