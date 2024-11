Sao Paulo Grand Prix: Practice - Times

Times from today's free practice session for the Lenovo Grande Premio de Sao Paulo.

Pos Driver Team Tyre Time Gap 1 Norris McLaren S 1:10.610 136.513 mph 2 Russell Mercedes S 1:10.791 0.181 3 Bearman Haas S 1:10.805 0.195 4 Piastri McLaren S 1:10.950 0.340 5 Albon Williams S 1:10.955 0.345 6 Leclerc Ferrari S 1:11.038 0.428 7 Sainz Ferrari S 1:11.100 0.490 8 Hulkenberg Haas S 1:11.124 0.514 9 Alonso Aston Martin S 1:11.215 0.605 10 Gasly Alpine S 1:11.216 0.606 11 Lawson RB M 1:11.301 0.691 12 Tsunoda RB M 1:11.483 0.873 13 Colapinto Williams S 1:11.619 1.009 14 Bottas Stake S 1:11.651 1.041 15 Verstappen Red Bull M 1:11.712 1.102 16 Hamilton Mercedes M 1:11.754 1.144 17 Stroll Aston Martin S 1:11.783 1.173 18 Ocon Alpine S 1:11.827 1.217 19 Perez Red Bull S 1:11.845 1.235 20 Zhou Stake S 1:12.883 2.273