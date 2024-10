Mexico City Grand Prix: Friday Free 1 - Times

Times from today's opening free practice session for the Gran Premio de la Ciudad de Mexico.

Pos Driver Team Tyre Time Gap 1 Russell Mercedes S 1:17.998 123.439 mph 2 Sainz Ferrari S 1:18.315 0.317 3 Tsunoda RB S 1:18.699 0.701 4 Verstappen Red Bull S 1:18.839 0.841 5 Hulkenberg Haas S 1:18.904 0.906 6 Piastri McLaren S 1:18.958 0.960 7 Ocon Alpine S 1:18.996 0.998 8 Bottas Stake S 1:19.048 1.050 9 Lawson RB S 1:19.093 1.095 10 Perez Red Bull S 1:19.094 1.096 11 Colapinto Williams S 1:19.109 1.111 12 Antonelli Mercedes S 1:19.200 1.202 13 O'Ward McLaren S 1:19.295 1.297 14 Magnussen Haas S 1:19.335 1.337 15 Gasly Alpine S 1:19.340 1.342 16 Stroll Aston Martin S 1:19.600 1.602 17 Albon Williams H 1:19.812 1.814 18 Drugovich Aston Martin S 1:19.819 1.821 19 Schwartzman Stake S 1:19.988 1.990 20 Bearman Ferrari H 1:21.256 3.258