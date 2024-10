Mexico City Grand Prix: Friday Free 2 - Times

Times from today's second free practice session for the Gran Premio de la Ciudad de Mexico.

Pos Driver Team Time Gap 1 Sainz Ferrari 1:17.699 123.914 mph 2 Piastri McLaren 1:17.877 0.178 3 Tsunoda RB 1:17.878 0.179 4 Leclerc Ferrari 1:17.887 0.188 5 Norris McLaren 1:17.948 0.249 6 Magnussen Haas 1:18.239 0.540 7 Hamilton Mercedes 1:18.279 0.580 8 Bottas Stake 1:18.351 0.652 9 Perez Red Bull 1:18.392 0.693 10 Lawson RB 1:18.560 0.861 11 Alonso Aston Martin 1:18.579 0.880 12 Hulkenberg Haas 1:18.621 0.922 13 Ocon Alpine 1:18.656 0.957 14 Stroll Aston Martin 1:18.890 1.191 15 Colapinto Williams 1:18.908 1.209 16 Gasly Alpine 1:18.942 1.243 17 Zhou Stake 1:18.980 1.281 18 Russell Mercedes 1:19.041 1.342