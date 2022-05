Spanish GP: Qualifying - Times

Times from today's qualifying session for the Pirelli Gran Premio de Espana.

Pos Driver Team Time Gap 1 Leclerc Ferrari 1:18.750 132.800 mph 2 Verstappen Red Bull 1:19.073 0.323 3 Sainz Ferrari 1:19.166 0.416 4 Russell Mercedes 1:19.393 0.643 5 Perez Red Bull 1:19.420 0.670 6 Hamilton Mercedes 1:19.512 0.762 7 Bottas Alfa Romeo 1:19.608 0.858 8 Magnussen Haas 1:19.682 0.932 9 Ricciardo McLaren 1:20.297 1.547 10 Schumacher Haas 1:20.368 1.618 11 Norris McLaren 1:20.471 12 Ocon Alpine 1:20.638 13 Tsunoda AlphaTauri 1:20.639 14 Gasly AlphaTauri 1:20.861 15 Zhou Alfa Romeo 1:21.094 16 Vettel Aston Martin 1:20.954 17 Alonso Alpine 1:21.043 18 Stroll Aston Martin 1:21.418 19 Albon Williams 1:21.645 20 Latifi Williams 1:21.915