Spanish GP: Friday Free 1 - Times

Times from today's opening free practice session for the Pirelli Gran Premio de Espana.

Pos Driver Team Time Gap 1 Leclerc Ferrari 1:19.828 131.007 mph 2 Sainz Ferrari 1:19.907 0.079 3 Verstappen Red Bull 1:20.164 0.336 4 Russell Mercedes 1:20.590 0.762 5 Alonso Alpine 1:20.768 0.940 6 Hamilton Mercedes 1:20.811 0.983 7 Norris McLaren 1:21.279 1.451 8 Gasly AlphaTauri 1:21.422 1.594 9 Ricciardo McLaren 1:21.737 1.909 10 Tsunoda AlphaTauri 1:21.814 1.986 11 Ocon Alpine 1:21.891 2.063 12 Stroll Aston Martin 1:21.920 2.092 13 Kubica Alfa Romeo 1:21.975 2.147 14 Magnussen Haas 1:22.089 2.261 15 Schumacher Haas 1:22.146 2.318 16 Vettel Aston Martin 1:22.164 2.336 17 Bottas Alfa Romeo 1:22.614 2.786 18 De Vries Williams 1:22.920 3.092 19 Latifi Williams 1:23.011 3.183 20 Vips Red Bull 1:24.138 4.310