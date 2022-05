Spanish GP: Best times (all practice sessions)

Best times from across all three practice sessions for the Pirelli Gran Premio de Espana.

Pos Driver Team Time Gap 1 Leclerc Ferrari 1:19.670 131.266 mph 2 Russell Mercedes 1:19.787 0.117 3 Verstappen Red Bull 1:19.844 0.174 4 Hamilton Mercedes 1:19.874 0.204 5 Sainz Ferrari 1:19.907 0.237 6 Alonso Alpine 1:20.203 0.533 7 Perez Red Bull 1:20.260 0.590 8 Norris McLaren 1:20.403 0.733 9 Magnussen Haas 1:20.646 0.976 10 Vettel Aston Martin 1:20.703 1.033 11 Ocon Alpine 1:20.745 1.075 12 Schumacher Haas 1:20.757 1.087 13 Bottas Alfa Romeo 1:20.781 1.111 14 Ricciardo McLaren 1:20.910 1.240 15 Gasly AlphaTauri 1:20.917 1.247 16 Zhou Alfa Romeo 1:21.201 1.531 17 Stroll Aston Martin 1:21.249 1.579 18 Tsunoda AlphaTauri 1:21.285 1.615 19 Albon Williams 1:21.572 1.902 20 Latifi Williams 1:22.419 2.749