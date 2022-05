Spanish GP: Saturday Free - Times

Times from the final free practice session for the Pirelli Gran Premio de Espana.

Pos Driver Team Time Gap 1 Leclerc Ferrari 1:19.772 131.099 mph 2 Verstappen Red Bull 1:19.844 0.072 3 Russell Mercedes 1:19.920 0.148 4 Hamilton Mercedes 1:20.002 0.230 5 Sainz Ferrari 1:20.129 0.357 6 Perez Red Bull 1:20.260 0.488 7 Norris McLaren 1:20.403 0.631 8 Magnussen Haas 1:20.646 0.874 9 Bottas Alfa Romeo 1:20.781 1.009 10 Ocon Alpine 1:20.882 1.110 11 Ricciardo McLaren 1:20.910 1.138 12 Vettel Aston Martin 1:20.944 1.172 13 Alonso Alpine 1:20.981 1.209 14 Zhou Alfa Romeo 1:21.201 1.429 15 Tsunoda AlphaTauri 1:21.449 1.677 16 Stroll Aston Martin 1:21.520 1.748 17 Albon Williams 1:21.572 1.800 18 Latifi Williams 1:22.419 2.647 19 Schumacher Haas 1:25.467 5.695 20 Gasly AlphaTauri No Time