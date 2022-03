Bahrain GP: Friday Free 2 - Times

Times from today's second free practice session for the Gulf Air Bahrain Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap 1 Verstappen Red Bull 1:31.936 131.685 mph 2 Leclerc Ferrari 1:32.023 0.087 3 Sainz Ferrari 1:32.520 0.584 4 Russell Mercedes 1:32.529 0.593 5 Alonso Alpine 1:32.877 0.941 6 Bottas Alfa Romeo 1:32.951 1.015 7 Perez Red Bull 1:32.958 1.022 8 Schumacher Haas 1:33.085 1.149 9 Hamilton Mercedes 1:33.144 1.208 10 Magnussen Haas 1:33.183 1.247 11 Norris McLaren 1:33.280 1.344 12 Ocon Alpine 1:33.360 1.424 13 Gasly AlphaTauri 1:33.621 1.685 14 Tsunoda AlphaTauri 1:33.789 1.853 15 Zhou Alfa Romeo 1:33.953 2.017 16 Stroll Aston Martin 1:33.958 2.022 17 Hulkenberg Aston Martin 1:34.061 2.125 18 Ricciardo McLaren 1:34.166 2.230 19 Latifi Williams 1:34.486 2.550 20 Albon Williams 1:34.735 2.799