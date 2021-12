Abu Dhabi GP: Qualifying - Times

Times from today's qualifying session for the Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap 1 Verstappen Red Bull 1:22.109 143.875 mph 2 Hamilton Mercedes 1:22.480 0.371 3 Norris McLaren 1:22.931 0.822 4 Perez Red Bull 1:22.947 0.838 5 Sainz Ferrari 1:22.992 0.883 6 Bottas Mercedes 1:23.036 0.927 7 Leclerc Ferrari 1:23.122 1.013 8 Tsunoda AlphaTauri 1:23.220 1.111 9 Ocon Alpine 1:23.389 1.280 10 Ricciardo McLaren 1:23.409 1.300 11 Alonso Alpine 1:23.460 12 Gasly AlphaTauri 1:24.043 13 Stroll Aston Martin 1:24.066 14 Giovinazzi Alfa Romeo 1:24.251 15 Vettel Aston Martin 1:24.305 16 Latifi Williams 1:24.338 17 Russell Williams 1:24.423 18 Raikkonen Alfa Romeo 1:24.779 19 Schumacher Haas 1:24.906 20 Mazepin Haas 1:25.685