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Hungarian Grand Prix: Friday Free 2 - Times

NEWS STORY
24/07/2026

Times from today's second free practice session for the AWS Hungarian Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap
1 Hamilton Ferrari 1:18.729 124.481 mph
2 Leclerc Ferrari 1:18.877 0.148
3 Norris McLaren 1:19.228 0.499
4 Verstappen Red Bull 1:19.421 0.692
5 Russell Mercedes 1:19.662 0.933
6 Hadjar Red Bull 1:19.800 1.071
7 Lawson Racing Bulls 1:20.041 1.312
8 Piastri McLaren 1:20.101 1.372
9 Hulkenberg Audi 1:20.125 1.396
10 Lindblad Racing Bulls 1:20.253 1.524
11 Bortoleto Audi 1:20.474 1.745
12 Ocon Haas 1:20.557 1.828
13 Antonelli Mercedes 1:20.693 1.964
14 Gasly Alpine 1:20.816 2.087
15 Bearman Haas 1:20.950 2.221
16 Albon Williams 1:20.973 2.244
17 Sainz Williams 1:21.426 2.697
18 Bottas Cadillac 1:21.442 2.713
19 Alonso Aston Martin 1:21.719 2.990
20 Perez Cadillac 1:21.792 3.063
21 Colapinto Alpine 1:22.531 3.802

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