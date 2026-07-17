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Belgian Grand Prix: Friday Free 2 - Times

NEWS STORY
17/07/2026

Times from today's second free practice session for the Moet & Chandon Belgian Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap
1 Antonelli Mercedes 1:45.944 147.889 mph
2 Norris McLaren 1:46.134 0.190
3 Verstappen Red Bull 1:46.416 0.472
4 Hamilton Ferrari 1:46.691 0.747
5 Hadjar Red Bull 1:46.714 0.770
6 Piastri McLaren 1:46.926 0.982
7 Colapinto Alpine 1:47.147 1.203
8 Russell Mercedes 1:47.229 1.285
9 Lindblad Racing Bulls 1:47.294 1.350
10 Lawson Racing Bulls 1:47.434 1.490
11 Leclerc Ferrari 1:47.468 1.524
12 Bearman Haas 1:47.792 1.848
13 Bortoleto Audi 1:47.952 2.008
14 Ocon Haas 1:47.958 2.014
15 Albon Williams 1:48.019 2.075
16 Sainz Williams 1:48.256 2.312
17 Hulkenberg Audi 1:48.333 2.389
18 Gasly Alpine 1:48.955 3.011
19 Bottas Cadillac 1:49.199 3.255
20 Perez Cadillac 1:49.596 3.652
21 Stroll Aston Martin 1:51.131 5.187
22 Alonso Aston Martin 1:51.418 5.474

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