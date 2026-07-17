Leclerc forced to adapt driving style

Silverstone winner, Charles Leclerc admits that 2026 cars have forced him to change his style of driving.

Like many of his rivals, the Monegasque has struggled to adapt to the new generation of cars, for in his case the Ferrari driver has found that his characteristic aggressive style works against him.

"I don't think it's with the Ferrari itself," he told reporters at Spa. "I think it's more with this generation of cars. I've got quite an aggressive driving style in general," he added.

"I think that has been a strength during my career," he continued. "But with these cars, sometimes you've got to be careful not going the other side because then the dip is quite big. You can start losing quite a lot of performance power unit-wise if you are not efficient, if you don't go on the throttle in a clean way, if you just don't do things constantly.

"Then it starts becoming a bit tricky," he admitted, "because you get into very different issues where your speed into the next corner is different and that changes your braking point, and you are always re-adapting your references and it makes it very, very difficult. So, I think there was a little bit of that."

Losing ground to his teammate, Leclerc admitted that changes he made throughout the Silverstone weekend paid off.

"There was a few things I changed in Silverstone to try and fit this generation of cars and to try and help my driving with it," he said. "That made it quite a bit, I mean, quite a lot better.

"But as I said in Silverstone, this is something I want to prove on multiple racetracks," he added. "I'm very happy with the race win, but it's not only with one race win that now everything is fine and I'm relaxed. There's a lot of work in order to try and keep that form and keep that feeling most of all. If the feeling is there, as I was saying earlier, then it's always been the case that when I feel good with a car, normally the lap times and the performance comes."

Asked if there was a moment at Silverstone when it all came together, he replied: "It's very difficult to say, because it's not as easy as that one moment where you realise everything you've done wrong.

"It's a lot of work and trying to understand in the data what is making myself less comfortable with these cars. But there was a moment on Friday night in Silverstone where I saw a detail.

"I was like, 'OK, this is very difficult to quantify, but if I happen to change that and to make it more to my liking, then my feeling will most likely be a lot better'," he explained. "And when I did that on the Saturday in the afternoon when we could change the car, things were a lot better. So that's a good thing.

"Unfortunately, I cannot give much more details," he smiled. "So I don't know if it makes much sense, trying to explain it without giving the details of it, because there's very little sense in what I say that way. But just to say that it relies on very fine details and it's not as black and white as it might seem. But it was cool to see that it paid off."