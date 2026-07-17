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Belgian Grand Prix: Friday Free 1 - Times

NEWS STORY
17/07/2026

Times from today's opening free practice session for the Moet & Chandon Belgian Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap
1 Verstappen Red Bull 1:47.070 146.333 mph
2 Hamilton Ferrari 1:47.215 0.145
3 Leclerc Ferrari 1:47.277 0.207
4 Hadjar Red Bull 1:47.322 0.252
5 Piastri McLaren 1:47.522 0.452
6 Antonelli Mercedes 1:47.603 0.533
7 Norris McLaren 1:47.931 0.861
8 Russell Mercedes 1:47.959 0.889
9 Lindblad Racing Bulls 1:48.234 1.164
10 Bortoleto Audi 1:48.406 1.336
11 Lawson Racing Bulls 1:48.432 1.362
12 Hulkenberg Audi 1:48.962 1.892
13 Bearman Haas 1:49.010 1.940
14 Albon Williams 1:49.337 2.267
15 Colapinto Alpine 1:49.403 2.333
16 Ocon Haas 1:49.449 2.379
17 Gasly Alpine 1:49.712 2.642
18 Bottas Cadillac 1:49.839 2.769
19 Perez Cadillac 1:50.226 3.156
20 Sainz Williams 1:50.862 3.792
21 Stroll Aston Martin 1:52.808 5.738
22 Crawford Aston Martin 1:53.199 6.129

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