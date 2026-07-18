Site logo

Belgian Grand Prix: Qualifying - Times

NEWS STORY
18/07/2026

Times from today's qualifying session for the Moet & Chandon Belgian Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap
1 Antonelli Mercedes 1:44.361 150.132 mph
2 Verstappen Red Bull 1:44.678 0.317
3 Norris McLaren 1:44.801 0.440
4 Russell Mercedes 1:44.869 0.508
5 Leclerc Ferrari 1:44.893 0.532
6 Hamilton Ferrari 1:44.895 0.534
7 Piastri McLaren 1:45.016 0.655
8 Lindblad Racing Bulls 1:45.143 0.782
9 Bortoleto Audi 1:45.628 1.267
10 Hadjar Red Bull No Time
11 Lawson Racing Bulls 1:46.120
12 Gasly Alpine 1:46.331
13 Colapinto Alpine 1:46.392
14 Hulkenberg Audi 1:46.671
15 Sainz Williams 1:46.777
16 Bearman Haas 1:46.779
17 Albon Williams 1:47.120
18 Ocon Haas 1:47.801
19 Bottas Cadillac 1:47.823
20 Perez Cadillac 1:47.971
21 Alonso Aston Martin 1:50.002
22 Stroll Aston Martin 1:50.177

LATEST NEWS

more news >

RELATED ARTICLES

LATEST IMAGES

galleries >
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images

POST A COMMENT

sign in

or Register for a Pitpass ID to have your say

Please note that all posts are reactively moderated and must adhere to the site's posting rules and etiquette.

Post your comment

post comment

READERS COMMENTS

 

No comments posted as yet, would you like to be the first to have your say?

Share this page

X

close

Copyright © Pitpass 2002 - 2026. All rights reserved.

about us  |  advertise  |  contact  |  privacy & security  |  rss  |  terms