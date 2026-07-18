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Belgian Grand Prix: Saturday Free - Times

NEWS STORY
18/07/2026

Times from the final free practice session for the Moet & Chandon Belgian Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap
1 Antonelli Mercedes 1:45.990 147.825 mph
2 Norris McLaren 1:46.129 0.139
3 Verstappen Red Bull 1:46.138 0.148
4 Russell Mercedes 1:46.357 0.367
5 Hamilton Ferrari 1:46.382 0.392
6 Leclerc Ferrari 1:46.750 0.760
7 Piastri McLaren 1:46.785 0.795
8 Hulkenberg Audi 1:46.924 0.934
9 Bortoleto Audi 1:47.049 1.059
10 Hadjar Red Bull 1:47.096 1.106
11 Lindblad Racing Bulls 1:47.176 1.186
12 Lawson Racing Bulls 1:47.690 1.700
13 Colapinto Alpine 1:47.904 1.914
14 Bearman Haas 1:47.920 1.930
15 Gasly Alpine 1:47.949 1.959
16 Albon Williams 1:47.990 2.000
17 Bottas Cadillac 1:48.644 2.654
18 Sainz Williams 1:48.692 2.702
19 Ocon Haas 1:48.730 2.740
20 Perez Cadillac 1:48.990 3.000
21 Alonso Aston Martin 1:50.155 4.165
22 Stroll Aston Martin 1:50.631 4.641

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