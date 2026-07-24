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Hungarian Grand Prix: Friday Free 1 - Times

NEWS STORY
24/07/2026

Times from today's opening free practice session for the AWS Hungarian Grand Prix.

Pos Driver Team Tyre Time Gap
         
1 Leclerc Ferrari S 1:19.075 123.937 mph
2 Verstappen Red Bull S 1:19.559 0.484
3 Hamilton Ferrari S 1:19.618 0.543
4 Hadjar Red Bull S 1:19.997 0.922
5 Russell Mercedes S 1:20.066 0.991
6 Bortoleto Audi S 1:20.360 1.285
7 Vesti Mercedes M 1:20.467 1.392
8 Hulkenberg Audi S 1:20.623 1.548
9 Lindblad Racing Bulls S 1:20.760 1.685
10 Lawson Racing Bulls S 1:20.866 1.791
11 Norris McLaren S 1:21.024 1.949
12 Ocon Haas M 1:21.051 1.976
13 Alonso Aston Martin H 1:21.550 2.475
14 Gasly Alpine M 1:21.704 2.629
15 Albon Williams S 1:21.819 2.744
16 Fornaroli McLaren M 1:21.890 2.815
17 Hirakawa Haas M 1:22.001 2.926
18 Perez Cadillac S 1:22.089 3.014
19 Aron Alpine M 1:22.168 3.093
20 Herta Cadillac S 1:23.118 4.043
21 Stroll Aston Martin H 1:23.471 4.396
22 Sainz Williams M 1:23.734 4.659

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