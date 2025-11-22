Site logo

Las Vegas Grand Prix: Qualifying team notes - McLaren

NEWS STORY
22/11/2025

Lando Norris: "P1! Very pleased with the result from Quali today.

"Pole in such tricky conditions was definitely not easy, but that makes the result even better. We certainly weren't expecting this coming into the weekend, but we've definitely taken a step forward from last year and the confidence has been building as the weekend has gone on. Full focus now turns to the race and delivering another strong performance."

Oscar Piastri: "Tough end to the session with the Yellow Flag on the final lap. I felt like we had really good pace, so it's disappointing, but at least we can say we were fast. There should be a few overtaking opportunities tomorrow and it's Vegas, so anything can happen. Let's see what we can do."

Andrea Stella: "First of all, let me acknowledge the general standard of driving in today's Qualifying session. Competing in such conditions, with a wet track and very low temperatures, on a tricky circuit like this, with a few interruptions, and putting on a show like tonight's demonstrates the calibre of this group of drivers.

"Lando can be very proud of his Pole position. He drove extraordinarily well throughout the session, adapting perfectly to the grip conditions that changed lap after lap. The result today is particularly significant because it comes on a track that has certainly not been kind to us in the past. It means that the preparation work we have done is paying off, well done to the team for their efforts.

"It is a shame for Oscar, who, without the Yellow Flags on his last flying lap in Q3, could probably have qualified third. However, Qualifying is only the first step this weekend - the points will be awarded tomorrow evening, and we are well aware that our opponents are very strong, especially on this track."

LATEST NEWS

more news >

RELATED ARTICLES

LATEST IMAGES

galleries >
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images

POST A COMMENT

sign in

or Register for a Pitpass ID to have your say

Please note that all posts are reactively moderated and must adhere to the site's posting rules and etiquette.

Post your comment

post comment

READERS COMMENTS

 

No comments posted as yet, would you like to be the first to have your say?

Share this page

X

close

Copyright © Pitpass 2002 - 2025. All rights reserved.

about us  |  advertise  |  contact  |  privacy & security  |  rss  |  terms