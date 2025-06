Austrian Grand Prix: Friday Free 2 - Times

Times from today's second free practice session for the MSC Cruises Austrian Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap 1 Norris McLaren 1:04.580 149.572 mph 2 Piastri McLaren 1:04.737 0.157 3 Verstappen Red Bull 1:04.898 0.318 4 Stroll Aston Martin 1:05.022 0.442 5 Leclerc Ferrari 1:05.190 0.610 6 Russell Mercedes 1:05.229 0.649 7 Tsunoda Red Bull 1:05.292 0.712 8 Bortoleto Stake 1:05.411 0.831 9 Alonso Aston Martin 1:05.457 0.877 10 Hamilton Ferrari 1:05.511 0.931 11 Antonelli Mercedes 1:05.537 0.957 12 Lawson Racing Bulls 1:05.543 0.963 13 Hadjar Racing Bulls 1:05.547 0.967 14 Gasly Alpine 1:05.613 1.033 15 Ocon Haas 1:05.698 1.118 16 Albon Williams 1:05.765 1.185 17 Sainz Williams 1:05.814 1.234 18 Bearman Haas 1:05.835 1.255 19 Hulkenberg Stake 1:05.918 1.338 20 Colapinto Alpine 1:06.176 1.596