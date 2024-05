Miami Grand Prix: Practice - Times

Times from today's free practice session for the Crypto.com Miami Grand Prix.

Pos Driver Team Tyre Time Gap 1 Verstappen Red Bull S 1:28.595 136.651 mph 2 Piastri McLaren S 1:28.700 0.105 3 Sainz Ferrari S 1:28.711 0.116 4 Russell Mercedes S 1:28.784 0.189 5 Stroll Aston Martin S 1:28.817 0.222 6 Perez Red Bull S 1:28.868 0.273 7 Hamilton Mercedes S 1:29.012 0.417 8 Tsunoda RB M 1:29.056 0.461 9 Ocon Alpine S 1:29.163 0.568 10 Gasly Alpine S 1:29.175 0.580 11 Ricciardo RB M 1:29.178 0.583 12 Magnussen Haas S 1:29.189 0.594 13 Hulkenberg Haas S 1:29.314 0.719 14 Albon Williams S 1:29.393 0.798 15 Zhou Stake S 1:29.445 0.850 16 Norris McLaren H 1:29.495 0.900 17 Bottas Stake S 1:29.636 1.041 18 Sargeant Williams M 1:29.891 1.296 19 Alonso Aston Martin H 1:30.023 1.428 20 Leclerc Ferrari H 1:32.099 3.504