Mexico City GP: Qualifying - Times

Times from today's qualifying session for the Gran Premio de la Ciudad de Mexico.

Pos Driver Team Time Gap 1 Verstappen Red Bull 1:17.775 123.772 mph 2 Russell Mercedes 1:18.079 0.304 3 Hamilton Mercedes 1:18.084 0.309 4 Perez Red Bull 1:18.128 0.353 5 Sainz Ferrari 1:18.351 0.576 6 Bottas Alfa Romeo 1:18.401 0.626 7 Leclerc Ferrari 1:18.555 0.780 8 Norris McLaren 1:18.721 0.946 9 Alonso Alpine 1:18.939 1.164 10 Ocon Alpine 1:19.010 1.235 11 Ricciardo McLaren 1:19.325 12 Zhou Alfa Romeo 1:19.476 13 Tsunoda AlphaTauri 1:19.589 14 Gasly AlphaTauri 1:19.672 15 Magnussen Haas 1:19.833 16 Schumacher Haas 1:20.419 17 Vettel Aston Martin 1:20.419 18 Stroll Aston Martin 1:20.520 19 Albon Williams 1:20.859 20 Latifi Williams 1:21.167