Mexico City GP: Friday Free 2 - Times

Times from today's second free practice session for the Gran Premio de la Ciudad de Mexico.

Pos Driver Team Time Gap 1 Russell Mercedes 1:19.970 120.375 mph 2 Tsunoda AlphaTauri 1:20.798 0.828 3 Ocon Alpine 1:21.177 1.207 4 Hamilton Mercedes 1:21.509 1.539 5 Perez Red Bull 1:21.579 1.609 6 Verstappen Red Bull 1:21.588 1.618 7 Leclerc Ferrari 1:21.618 1.648 8 Sainz Ferrari 1:21.693 1.723 9 Bottas Alfa Romeo 1:21.993 2.023 10 Gasly AlphaTauri 1:22.104 2.134 11 Alonso Alpine 1:22.337 2.367 12 Vettel Aston Martin 1:22.371 2.401 13 Albon Williams 1:22.447 2.477 14 Norris McLaren 1:22.738 2.768 15 Ricciardo McLaren 1:22.763 2.793 16 Stroll Aston Martin 1:22.840 2.870 17 Schumacher Haas 1:22.879 2.909 18 Magnussen Haas 1:23.316 3.346 19 Latifi Williams 1:23.320 3.350 20 Zhou Alfa Romeo 1:23.369 3.399