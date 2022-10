Mexico City GP: Friday Free 1 - Times

Times from today's opening free practice session for the Gran Premio de la Ciudad de Mexico.

Pos Driver Team Time Gap 1 Sainz Ferrari 1:20.707 119.276 mph 2 Leclerc Ferrari 1:20.753 0.046 3 Perez Red Bull 1:20.827 0.120 4 Verstappen Red Bull 1:20.827 0.120 5 Hamilton Mercedes 1:20.849 0.142 6 Alonso Alpine 1:20.899 0.192 7 Bottas Alfa Romeo 1:21.083 0.376 8 Norris McLaren 1:21.120 0.413 9 Gasly AlphaTauri 1:21.310 0.603 10 Vettel Aston Martin 1:21.525 0.818 11 Ricciardo McLaren 1:21.762 1.055 12 Zhou Alfa Romeo 1:21.820 1.113 13 Stroll Aston Martin 1:21.865 1.158 14 Schumacher Haas 1:21.952 1.245 15 Latifi Williams 1:22.912 2.205 16 Lawson AlphaTauri 1:23.861 3.154 17 Sargeant Williams 1:24.246 3.539 18 De Vries Mercedes 1:24.582 3.875 19 Doohan Alpine 1:24.615 3.908 20 Fittipaldi Haas 1:26.766 6.059