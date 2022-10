Mexico City GP: Saturday Free - Times

Times from the final free practice session for the Gran Premio de la Ciudad de Mexico.

Pos Driver Team Time Gap 1 Russell Mercedes 1:18.399 122.787 mph 2 Hamilton Mercedes 1:18.543 0.144 3 Verstappen Red Bull 1:18.876 0.477 4 Leclerc Ferrari 1:19.123 0.724 5 Perez Red Bull 1:19.241 0.842 6 Sainz Ferrari 1:19.301 0.902 7 Norris McLaren 1:19.317 0.918 8 Bottas Alfa Romeo 1:19.390 0.991 9 Tsunoda AlphaTauri 1:19.882 1.483 10 Albon Williams 1:19.917 1.518 11 Ocon Alpine 1:19.960 1.561 12 Zhou Alfa Romeo 1:20.019 1.620 13 Alonso Alpine 1:20.037 1.638 14 Ricciardo McLaren 1:20.139 1.740 15 Gasly AlphaTauri 1:20.330 1.931 16 Stroll Aston Martin 1:20.477 2.078 17 Schumacher Haas 1:20.598 2.199 18 Latifi Williams 1:20.848 2.449 19 Vettel Aston Martin 1:20.986 2.587 20 Magnussen Haas 1:21.271 2.872