Belgian GP: Friday Free 2 - Times

Times from today's second free practice session for the Rolex Belgian Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap 1 Verstappen Red Bull 1:45.507 148.501 mph 2 Leclerc Ferrari 1:46.369 0.862 3 Norris McLaren 1:46.589 1.082 4 Stroll Aston Martin 1:46.635 1.128 5 Sainz Ferrari 1:46.649 1.142 6 Hamilton Mercedes 1:46.893 1.386 7 Alonso Alpine 1:46.975 1.468 8 Russell Mercedes 1:47.042 1.535 9 Ricciardo McLaren 1:47.255 1.748 10 Perez Red Bull 1:47.346 1.839 11 Albon Williams 1:47.520 2.013 12 Zhou Alfa Romeo 1:47.617 2.110 13 Tsunoda AlphaTauri 1:47.658 2.151 14 Gasly AlphaTauri 1:47.782 2.275 15 Vettel Aston Martin 1:47.867 2.360 16 Ocon Alpine 1:47.944 2.437 17 Magnussen Haas 1:48.208 2.701 18 Bottas Alfa Romeo 1:48.419 2.912 19 Latifi Williams 1:48.612 3.105 20 Schumacher Haas 1:49.941 4.434