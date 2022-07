British GP: Qualifying - Times

Times from today's qualifying session for the Lenovo British Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap 1 Sainz Ferrari 1:40.983 130.499 mph 2 Verstappen Red Bull 1:41.055 0.072 3 Leclerc Ferrari 1:41.298 0.315 4 Perez Red Bull 1:41.616 0.633 5 Hamilton Mercedes 1:41.995 1.012 6 Norris McLaren 1:42.084 1.101 7 Alonso Alpine 1:42.116 1.133 8 Russell Mercedes 1:42.161 1.178 9 Zhou Alfa Romeo 1:42.719 1.736 10 Latifi Williams 2:03.095 22.112 11 Gasly AlphaTauri 1:43.702 12 Bottas Alfa Romeo 1:44.232 13 Tsunoda AlphaTauri 1:44.311 14 Ricciardo McLaren 1:44.355 15 Ocon Alpine 1:45.190 16 Albon Williams 1:42.078 17 Magnussen Haas 1:42.159 18 Vettel Aston Martin 1:42.666 19 Schumacher Haas 1:42.708 20 Stroll Aston Martin 1:43.430