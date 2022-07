British GP: Saturday Free - Times

Times from the final free practice session for the Lenovo British Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap 1 Verstappen Red Bull 1:27.901 149.920 mph 2 Perez Red Bull 1:28.311 0.410 3 Leclerc Ferrari 1:28.348 0.447 4 Russell Mercedes 1:28.426 0.525 5 Hamilton Mercedes 1:28.488 0.587 6 Sainz Ferrari 1:28.689 0.788 7 Norris McLaren 1:29.102 1.201 8 Bottas Alfa Romeo 1:29.185 1.284 9 Schumacher Haas 1:29.510 1.609 10 Alonso Alpine 1:29.520 1.619 11 Ocon Alpine 1:29.552 1.651 12 Vettel Aston Martin 1:29.593 1.692 13 Zhou Alfa Romeo 1:29.752 1.851 14 Albon Williams 1:29.780 1.879 15 Gasly AlphaTauri 1:29.885 1.984 16 Stroll Aston Martin 1:29.892 1.991 17 Tsunoda AlphaTauri 1:30.039 2.138 18 Ricciardo McLaren 1:30.293 2.392 19 Latifi Williams 1:30.489 2.588 20 Magnussen Haas 1:30.523 2.622