Miami GP: Saturday Free - Times

Times from the final free practice session for the Crypto.com Miami Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap 1 Perez Red Bull 1:30.304 134.065 mph 2 Leclerc Ferrari 1:30.498 0.194 3 Verstappen Red Bull 1:30.649 0.345 4 Alonso Alpine 1:31.036 0.732 5 Vettel Aston Martin 1:31.049 0.745 6 Schumacher Haas 1:31.050 0.746 7 Sainz Ferrari 1:31.172 0.868 8 Magnussen Haas 1:31.227 0.923 9 Albon Williams 1:31.501 1.197 10 Norris McLaren 1:31.594 1.290 11 Tsunoda AlphaTauri 1:31.659 1.355 12 Stroll Aston Martin 1:31.665 1.361 13 Ricciardo McLaren 1:31.728 1.424 14 Bottas Alfa Romeo 1:31.885 1.581 15 Hamilton Mercedes 1:31.890 1.586 16 Gasly AlphaTauri 1:31.901 1.597 17 Russell Mercedes 1:31.924 1.620 18 Zhou Alfa Romeo 1:32.051 1.747 19 Latifi Williams 1:32.376 2.072 20 Ocon Alpine No Time -