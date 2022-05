Miami GP: Friday Free 1 - Times

Times from today's opening free practice session for the Crypto.com Miami Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap 1 Leclerc Ferrari 1:31.098 132.897 mph 2 Russell Mercedes 1:31.169 0.071 3 Verstappen Red Bull 1:31.277 0.179 4 Perez Red Bull 1:31.301 0.203 5 Gasly AlphaTauri 1:31.498 0.400 6 Sainz Ferrari 1:31.528 0.430 7 Albon Williams 1:31.854 0.756 8 Hamilton Mercedes 1:31.956 0.858 9 Magnussen Haas 1:32.559 1.461 10 Ricciardo McLaren 1:32.592 1.494 11 Norris McLaren 1:32.615 1.517 12 Alonso Alpine 1:32.884 1.786 13 Zhou Alfa Romeo 1:33.020 1.922 14 Vettel Aston Martin 1:33.024 1.926 15 Ocon Alpine 1:33.417 2.319 16 Stroll Aston Martin 1:33.576 2.478 17 Bottas Alfa Romeo 1:33.773 2.675 18 Tsunoda AlphaTauri 1:34.043 2.945 19 Schumacher Haas 1:34.945 3.847 20 Latifi Williams 1:35.637 4.539