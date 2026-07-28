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Hungarian Grand Prix: Fastest Race Laps

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28/07/2026

Fastest times posted by each driver during the AWS Hungarian Grand Prix.

Pos Name Team Lap Time Gap
1 Leclerc Ferrari 58 1:22.000 119.516 mph
2 Hamilton Ferrari 59 1:22.300 0.300
3 Antonelli Mercedes 58 1:22.415 0.415
4 Norris McLaren 64 1:22.491 0.491
5 Russell Mercedes 58 1:22.589 0.589
6 Gasly Alpine 57 1:22.871 0.871
7 Hadjar Red Bull 45 1:23.218 1.218
8 Verstappen Red Bull 66 1:23.433 1.433
9 Alonso Aston Martin 57 1:23.679 1.679
10 Piastri McLaren 35 1:23.896 1.896
11 Lawson Racing Bulls 64 1:23.900 1.900
12 Hulkenberg Audi 67 1:23.964 1.964
13 Colapinto Alpine 40 1:24.624 2.624
14 Stroll Aston Martin 57 1:24.718 2.718
15 Bortoleto Audi 33 1:24.783 2.783
16 Sainz Williams 56 1:24.864 2.864
17 Albon Williams 57 1:25.403 3.403
18 Bearman Haas 24 1:25.884 3.884
19 Ocon Haas 62 1:25.889 3.889
20 Lindblad Racing Bulls 47 1:25.931 3.931
21 Perez Cadillac 23 1:26.342 4.342
22 Bottas Cadillac 4 1:27.959 5.959

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