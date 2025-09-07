Italian Grand Prix: Race team notes - Aston Martin

Lance Stroll: "It was always going to be a tough race for us today here in Monza.

"We managed to make up a few positions with our tyre strategy and staying out long on that first stint. Unfortunately, we had some reliability issues during the pitstop at the end of the race and ended up in P18. We were hoping for a Safety Car which could have helped us at the right time to finish just about in the points but there weren't any opportunities. We will look into it and now look ahead to Baku in two weeks."

Fernando Alonso: The race was going well for us and we were fighting for some points. We started well and had a good pitstop, but then we had to retire due to a suspension failure. We were using the kerbs the same all weekend, so I think it's bad luck that we ended up having to retire. It's a shame to lose more points in the Championship, as we were having a good weekend up to then. We've been more competitive lately, so let's see how we go for the remainder of the season."

Mike Krack, Chief Trackside Officer: "It was a frustrating day for us with some reliability issues preventing us from battling for the points.

"Fernando did well in his first stint and was running strong in P7. He was then forced to retire his car with a suspension failure.

"Lance drove well and managed a long stint on the Hard tyres. Ultimately, we were hoping for a Safety Car which in the end never came. We then had another reliability issue with his pitstop, which dropped him down the order.

"We will regroup back at the AMRTC and look to bounce back in Baku."