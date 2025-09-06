Italian Grand Prix: Qualifying team notes - Aston Martin

Fernando Alonso: "I am happy as we weren't expecting to be in Q3 here in Monza.

"I think the car was much better in Qualifying and the team managed the session well with good tyre preparation and traffic management, which can always be a challenge here. It's not a secret that we are slower on the straights, but we are starting in the top ten tomorrow, so we can be a little more optimistic for the race and let's see if we can fight for some points."

Lance Stroll: "We came to Monza with expectations that this weekend was going to be challenging for us, because this track doesn't suit our car so much. We did what we could in Qualifying, but it's just so tight across the whole grid so P17 was the maximum that was in it for us today. We'll see what we can do tomorrow and hope for some opportunities we can capitalise on."

Mike Krack, Chief Trackside Officer: "It was an incredibly tight and competitive Qualifying today in Monza with very fine margins.

"The field is very close here and Lance was unfortunate to be eliminated in Q1. The team did a good job of tyre preparation and traffic management, and Fernando did well to make it to P8.

"The atmosphere is one we all love here in Monza, and we will fight hard tomorrow to secure points."