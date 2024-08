Dutch Grand Prix: Friday Free 1 - Times

Times from today's opening free practice session for the Heineken Dutch Grand Prix.

Pos Driver Team Tyre Time Gap 1 Norris McLaren S 1:12.322 131.735 mph 2 Verstappen Red Bull S 1:12.523 0.201 3 Hamilton Mercedes S 1:13.006 0.684 4 Sainz Ferrari M 1:13.074 0.752 5 Russell Mercedes S 1:13.142 0.820 6 Albon Williams S 1:13.159 0.837 7 Piastri McLaren S 1:13.230 0.908 8 Hulkenberg Haas S 1:13.563 1.241 9 Magnussen Haas S 1:13.597 1.275 10 Zhou Stake S 1:13.965 1.643 11 Stroll Aston Martin S 1:14.151 1.829 12 Perez Red Bull S 1:14.279 1.957 13 Leclerc Ferrari M 1:14.306 1.984 14 Tsunoda RB S 1:14.418 2.096 15 Alonso Aston Martin S 1:14.467 2.145 16 Shwartzman Stake S 1:14.658 2.336 17 Sargeant Williams S 1:15.605 3.283 18 Ocon Alpine S 1:15.796 3.474 19 Ricciardo RB S 1:16.231 3.909 20 Gasly Alpine S 1:22.036 9.714