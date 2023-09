Italian GP: Friday Free 2 - Times

Times from today's second free practice session for the Pirelli Gran Premio d'Italia.

Pos Driver Team Tyre Time Gap 1 Sainz Ferrari S 1:21.355 159.289 mph 2 Norris McLaren S 1:21.374 0.019 3 Perez Red Bull S 1:21.540 0.185 4 Piastri McLaren S 1:21.545 0.190 5 Verstappen Red Bull S 1:21.631 0.276 6 Leclerc Ferrari S 1:21.716 0.361 7 Albon Williams M 1:21.979 0.624 8 Alonso Aston Martin S 1:22.071 0.716 9 Russell Mercedes S 1:22.176 0.821 10 Hulkenberg Haas S 1:22.291 0.936 11 Magnussen Haas S 1:22.574 1.219 12 Bottas Alfa Romeo S 1:22.595 1.240 13 Gasly Alpine S 1:22.651 1.296 14 Tsunoda AlphaTauri S 1:22.696 1.341 15 Ocon Alpine S 1:22.716 1.361 16 Sargeant Williams M 1:22.755 1.400 17 Hamilton Mercedes M 1:22.783 1.428 18 Lawson AlphaTauri M 1:23.167 1.812 19 Zhou Alfa Romeo S 1:23.346 1.991 20 Stroll Aston Martin S No Time -