Italian GP: Friday Free 1 - Times

Times from today's opening free practice session for the Pirelli Gran Premio d'Italia.

Pos Driver Team Tyre Time Gap 1 Verstappen Red Bull H 1:22.657 135.012 mph 2 Sainz Ferrari H 1:22.703 0.046 3 Perez Red Bull H 1:22.834 0.177 4 Leclerc Ferrari H 1:22.966 0.309 5 Russell Mercedes H 1:23.189 0.532 6 Alonso Aston Martin M 1:23.214 0.557 7 Norris McLaren S 1:23.241 0.584 8 Hamilton Mercedes H 1:23.269 0.612 9 Tsunoda AlphaTauri S 1:23.271 0.614 10 Albon Williams S 1:23.444 0.787 11 Piastri McLaren S 1:23.446 0.789 12 Sargeant Williams S 1:23.661 1.004 13 Lawson AlphaTauri S 1:23.833 1.176 14 Gasly Alpine S 1:23.931 1.274 15 Bottas Alfa Romeo S 1:23.952 1.295 16 Hulkenberg Haas M 1:24.067 1.410 17 Ocon Alpine S 1:24.090 1.433 18 Drugovich Aston Martin M 1:24.140 1.483 19 Magnussen Haas M 1:24.217 1.560 20 Zhou Alfa Romeo S 1:24.232 1.575