Australian GP: Saturday Free - Times

Times from the final free practice session for the Heineken Australian Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap 1 Norris McLaren 1:19.117 149.229 mph 2 Leclerc Ferrari 1:19.249 0.132 3 Perez Red Bull 1:19.265 0.148 4 Alonso Alpine 1:19.275 0.158 5 Sainz Ferrari 1:19.419 0.302 6 Ricciardo McLaren 1:19.693 0.576 7 Verstappen Red Bull 1:19.809 0.692 8 Hamilton Mercedes 1:19.896 0.779 9 Bottas Alfa Romeo 1:20.008 0.891 10 Tsunoda AlphaTauri 1:20.071 0.954 11 Russell Mercedes 1:20.096 0.979 12 Gasly AlphaTauri 1:20.133 1.016 13 Ocon Alpine 1:20.205 1.088 14 Schumacher Haas 1:20.692 1.575 15 Zhou Alfa Romeo 1:20.836 1.719 16 Albon Williams 1:20.958 1.841 17 Magnussen Haas 1:21.025 1.908 18 Latifi Williams 1:21.050 1.933 19 Stroll Aston Martin 1:21.636 2.519 20 Vettel Aston Martin No Time