Australian GP: Friday Free 1 - Times

Times from today's opening free practice session for the Heineken Australian Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap 1 Sainz Ferrari 1:19.806 147.941 mph 2 Leclerc Ferrari 1:20.377 0.571 3 Perez Red Bull 1:20.399 0.593 4 Verstappen Red Bull 1:20.626 0.820 5 Norris McLaren 1:20.878 1.072 6 Ocon Alpine 1:21.004 1.198 7 Hamilton Mercedes 1:21.027 1.221 8 Ricciardo McLaren 1:21.155 1.349 9 Alonso Alpine 1:21.229 1.423 10 Bottas Alfa Romeo 1:21.247 1.441 11 Tsunoda AlphaTauri 1:21.289 1.483 12 Russell Mercedes 1:21.457 1.651 13 Vettel Aston Martin 1:21.661 1.855 14 Gasly AlphaTauri 1:21.701 1.895 15 Zhou Alfa Romeo 1:21.821 2.015 16 Stroll Aston Martin 1:21.869 2.063 17 Albon Williams 1:22.754 2.948 18 Magnussen Haas 1:23.186 3.380 19 Latifi Williams 1:23.924 4.118 20 Schumacher Haas 1:24.349 4.543