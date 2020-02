Morning times from Barcelona - Thursday

This morning's times from the Circuit de Barcelona-Catalunya, the secondt day of the opening pre-season test.

Morning Times - All Times Unofficial

Name Team Tyres Laps Time Gap Perez Racing Point C3 48 1:17.347 134.630 mph Ricciardo Renault C3 41 1:17.749 0.402 Albon Red Bull C2 59 1:18.155 0.808 Gasly AlphaTauri C3 76 1:18.165 0.818 Russell Williams C3 71 1:18.266 0.919 Leclerc Ferrari C3 49 1:18.335 0.988 Hamilton Mercedes C1 106 1:18.387 1.040 Grosjean Haas C3 87 1:18.496 1.149 Raikkonen Alfa Romeo C3 65 1:18.508 1.161 Norris McLaren C2 48 1:18.537 1.190

