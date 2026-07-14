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Cadillac in "no man's land" says Bottas

NEWS STORY
14/07/2026

Though boosted by Cadillac's Silverstone result, Valtteri Bottas urges the American team to keep pushing.

Following a run of three races in which only one car saw the chequered flag, then Austria where both were out after just 4 laps, seeing both cars cross the line at Silverstone will have come as a welcome relief to the sport's newbies.

However, Bottas wants more, and is urging the team to keep pushing if it is to join the midfield fight.

"It's definitely good to finish," said the Finn, "and the last three races we haven't, so now finally, we did it.

"There's lots of good information," he continued, "but it's still pretty clear that we're in a little bit of a no man's land over there. But we seemed at times a bit closer to Haas or the Williams."

Of course, that seemingly diminished gap to its rivals was really more about the chaos and unpredictability of the Silverstone race, asked if he really feels he and his teammate could have challenged, Bottas admitted: "Not quite.

"I think, naturally, we were kind of falling to our place," he continued. "But that's why I was hoping for the restart at the end. It would have been nice, but a shame that the race finished like that."

Looking ahead to the final double-header before the break, the Finn is relying on his team to maintain its upgrade programme.

"We have two weeks to try and make it faster," said the 10-time race winner. "I'm sure we will have something in Spa to add to the car. So, we just need to keep chipping away."

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