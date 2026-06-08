Gasly's heartbreak

Pierre Gasly left "heartbroken" after speeding penalties drop him from third to seventh.

In another of those bizarre races that Monaco dishes up from time to time, the Alpine driver crossed the finish line in third place, behind Kimi Antonelli and Lewis Hamilton.

However, two 5s penalties for speeding in the pitlane meant that he dropped to seventh.

Nailing Lando Norris on the run up the hill on the opening lap, the Frenchman was running in seventh for the opening phase of the race, keeping the 2025 world champion at bay. Later in the race he passed the other McLaren.

As he crossed the finish line, believing he had claimed the sixth podium of his F1 career, the Frenchman excitedly pumped the air.

However, he then learned that not only was he one of several drivers to have been penalised for pitlane speeding, in his case it was twice.

"Honestly, I'm just heartbroken," he told Sky Sports. "I don't have the words, I have too much emotions to process and I just can't get my head around what happened and it just doesn't sound fair.

"I don't think there is anything that could hurt me more right now," he subsequently told reporters. "It's ten years I f****** working my ass off for this type of moment.

"We did everything right today, standing on that podium in front of all the fans that turned up, this is the type of moment that for me can't be taken away from us by unfair reasons.

"What's going on right now is not right and hopefully they can make the right choice."

His team has launched a Right of Review, whereby it is essentially appealing the penalty due to a "significant and relevant new element" which has been "discovered which was unavailable to the parties seeking the review at the time of the decision concerned".

The reviews rarely pay off, and the fact that none of the other teams that received such penalties have followed suit suggests that the move will prove useless.

The two speeding offences saw the Frenchman clocked at 0.1km/h and 0.4km/h over the 60km/h limit, and Alpine must now present evidence to the FIA, which the sport's governing body must deem as new and which is "significant and relevant", before proceeding to a formal protest.

"I know for a fact that what's in the car is below the 60kph," said Gasly. "And I know on both occasions I've put it way before the line. That's probably the most simple setting you can put in a Formula 1 car.

"When you have three or four teams that get caught for speeding... hopefully it brings about the guys that need to check exactly what's going on because it's just not right."

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