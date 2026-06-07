Monaco Grand Prix: Race team notes - Alpine

Pierre Gasly: "I am absolutely heartbroken by the outcome of today's race.

"I have so many emotions right now, not only after such a challenging weekend where you are on the limit so often and pushing so much, but also to have a lifelong dream of a Monaco podium taken away from me for reasons which I just cannot comprehend. I know I was under the pit lane speed limit and activated it much before the line. We also have margin for these occurrences to not go over, so I just hope they can review it properly and give us back the result all of us at the team deserve. It's certainly unusual that so many drivers and teams were caught out by it today so something clearly is not right. I knew the situation when we stopped for the red flag and I just tried to push as hard as I could to maximise the end result, knowing the penalty was going to be applied. In terms of the race, it was busy and hard fought. We managed to overtake Lando [Norris] at Turn 1 and then had to defend hard from him for most of the race. At the second restart I passed Isack [Hadjar] on the outside, so definitely a race I am proud with and one where the team did a very good job. I know the team has lodged a Right of Review, so hopefully we will seek the right outcome. I will take a few days to relax at home and then switch focus to Barcelona where I will definitely stay motivated for another good result to keep up our points-scoring run."

Franco Colapinto: "It was not the best result today and I'm not satisfied with how the weekend has gone as a whole. Coming off the back of some good results and a good feeling in the car in recent races, things really didn't click here and we will work hard with the team between races to understand more why that was. I was struggling with the balance and confidence under braking with locking and we never really recovered. We knew it would be tough starting further back and there are limited options in Monaco to make much forward progress. We boxed in the middle of the race and lost some place to those who pitted earlier and used the undercut. The safety car and red flag meant we lost all track position and the race was effectively neutralised. We knew we were carrying a penalty for speeding in the pit lane, like a number of other cars. After the standing restart, it was all very messy and I was pushed wide by one of the Aston Martins and broke my front wing. We were all avoiding one of the Williams who was going slow on the racing line after the hairpin and I touched Carlos [Sainz], so sorry for him. Overall, it was a long and frustrating race, and weekend as a whole, and we have to work hard to come back stronger in Barcelona in a few days' time."

Flavio Briatore: "After a great start from Pierre that put us in seventh place, the race was looking promising. In spite of the great restart after the red flag and Pierre finishing third on the road, we saw the result being taken away by two penalties, which we strongly disagree with. These penalties were inflicted to at least four teams on the grid, which makes it a strong case for review. As such, we have requested a Right of Review with the FIA. We maintain fifth position in the Constructors' Championship, and we are determined to keep the teams' positive momentum in Barcelona and at the upcoming races with more performance and updates being brought to the car."