Monaco Grand Prix: Race team notes - Ferrari

The Monaco Grand Prix delivered a bittersweet result for Scuderia Ferrari HP.

On the one hand, Lewis Hamilton took his third podium finish of the season and his second in a row after Canada, finishing second in a really tense race. On the other hand, Charles Leclerc had to retire just a few laps from the finish, a podium finish in his home race slipping through his fingers. This was the Scuderia's 841st Formula 1 podium and its fifth in the opening six races of the season, a clear sign of the progress made by the team in recent weeks. The result also consolidates Ferrari's second place in the Constructors' Championship, while Lewis holds the same position in the Drivers' standings.

On the twisty streets of the Principality, the two Ferraris started from the second row on Medium tyres. At the start, Max Verstappen did not get off the line, allowing Kimi Antonelli to keep the lead ahead of Lewis and Charles. The opening phase of the race unfolded without major incidents. On lap 30, Hamilton pitted for Hard tyres and rejoined in third place. Six laps later it was Leclerc's turn to do the same, allowing Lewis to retake second place, although he still had a five-second penalty hanging over him for speeding in the pit lane. With 25 laps remaining, Charles began to close the gap to Lewis and eventually moved into a virtual second place. The turning point came on lap 61 when an accident involving Lance Stroll brought out the Safety Car. Both Ferraris took advantage of the neutralisation to fit Soft tyres, while Hamilton served his penalty and kept second position. At that point, Charles' weekend came to the cruellest possible end. As the field prepared for the restart, the Monegasque driver crashed his SF-26 into the barriers at the final corner, and the race was red flagged. The Grand Prix resumed with a standing start and an eight-lap sprint to the finish, during which Hamilton held onto second place all the way to the chequered flag.

Lewis Hamilton: It's great to be back on the podium in Monaco and to finish in P2 for the second race in a row and to be able to share it with Kimi (Antonelli) for his first win here. This race is always one of the toughest of the season and today's conditions made it even more challenging, so finishing in second is a really encouraging result and just shows the momentum we are building as a team. We are continuing to make solid progress and I'm grateful for the work everyone is putting in, both here at the track and back in Maranello. There's still a step to make before we can consistently fight for victories, but I know we will keep pushing hard to get there.

Charles Leclerc: Finishing my home race like this is disappointing. I had an issue with my rear brakes in the last corner and hit the wall. The positive to take from this weekend is that we have a solution in place and will adjust the configuration of my brakes.

Fred Vasseur: We have to stay positive because, overall, this has been another strong weekend for us. Lewis secured his second consecutive podium and I think he achieved the maximum that was available with our package today. Over the last few races we have seen him growing in confidence and feeling more comfortable in the car, which is encouraging and reflects the progress we are making as a team.

For Charles, it was obviously a very frustrating outcome. We experienced brake issues throughout the weekend and something was clearly not working as it should. We will analyse the situation carefully, understand exactly what happened and make sure we address it before Barcelona. Charles was in a strong position and it's disappointing to lose those points, especially in his home race.

We need to keep our focus on ourselves, continue working hard and maximise every opportunity. The mood within the team is positive, the direction is the right one and we have another opportunity in just a few days' time to keep moving forward.