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Vasseur to miss Saturday in Monaco

NEWS STORY
06/06/2026

Ferrari reveals that team boss, Fred Vasseur will not be present at the circuit today due to "medical reasons".

"Fred Vasseur will not be present at the circuit today," read a brief statement issued by the Maranello outfit around three hours before the start of FP3.

"Following some medical checks, Fred will remain under observation at a local medical facility.

"No further medical information will be provided.

"We wish Fred a speedy recovery and look forward to seeing him back at the track soon."

Ironically, with Ferrari enjoying a 1-2 in both of Friday's sessions, the Scuderia will head into qualifying as favourites, while for the past week the Italian team has been favourite to win Sunday's race.

Here's hoping Fred will be well enough to oversee it.

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