Japanese Grand Prix: Race team notes - Red Bull

Max Verstappen: "For this race I tried everything I could to get back into the points and work myself forward.

"I had a better start, maximised my race and recovered positions. I tried to pass the Alpine, but Pierre did a good job with no mistakes and made it unfortunately too difficult. When trying to overtake, there was no battery on the main straight; I was waiting to see if he might make a small mistake, but he did everything well and there was no way to pass by. We ultimately scored good points considering the issues that we had this weekend, but it was not really where we want to fight. Now of course we have a month to analyse everything so we can be more competitive and sort more things with the car. It will be important to work to find a bit more rhythm and understand more about the car, the engine and deployment. Everyone is working flat out and doing the best they can and there is a lot that we can do over the next few weeks."

Isack Hadjar: "Today felt like a long race for us. I had a good start and a strong first lap, the plan was to fight with Pierre, and I was able to do that until the back straight where I lost a lot of battery. We need to improve our deployment, as we really struggled with it today. The timing of the Safety Car was also unfortunate and after that we found it hard to get back into the points. I had a good fight with the Audis but didn't have the pace to get passed them. Everyone is working hard to understand the issues, and we now have until Miami to put ourselves in a better position."

Laurent Mekies: "Today we learned a lot more about where our car's current limitations are. It was important for us to get involved in those battles and for both Max and Isack to complete the race distance, so we could continue to gather more data. Of course, we have a lot of work to do and we now have a few weeks to try and find some fixes for those limitations.

"At the moment, what is important is to work on the performance gap to the guys ahead of us. There is not just one area we can pinpoint as being the cause of our difficulties and we need to work on all areas. It feels bad now, but I have full confidence in the Team. During the break, we are going to take a deep dive into our data, and take it to our simulator. We won't have solved everything by the next race, but the Team will do the heavy lifting and get to the bottom of our difficulties.

"I have full confidence that, with everyone giving a massive push in Milton Keynes, we will make the most of the coming weeks to move forward and bring improvements to Miami."