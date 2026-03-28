Japanese Grand Prix: Qualifying team notes - Red Bull

28/03/2026

Isack Hadjar: "We knew that getting into Q3 was going to be difficult given the pace we've shown all weekend, so P8 was towards the ceiling of what I could've done today.

"We made changes going into Qualifying that made us faster but they also made the car feel very different, so that was something that I had to manage and adapt too. On my last run I lost the car on what was a good lap, but I don't think it would have taken us much further up the grid. We aren't expecting high tyre degradation tomorrow, so we can have a go at it and with these cars you can overtake, so there could be some good racing. Points is the target but our end goal is to leave this weekend with a better understanding of how to make the car faster."

Max Verstappen: "We have had quite a few issues the whole weekend, so we need to understand why Qualifying felt quite bad to drive. We were having difficulty with sliding and when we turn the car mid-corner and experienced quite a lot of understeer in particular. So, there are quite a few things we need to look at ahead of tomorrow. FP3 was a little bit better but we struggled again in Qualifying. Sometimes it is a little more predictable and sometimes not and that makes it quite tricky to understand. It is something that we need to evaluate in the debrief. Let's see how tomorrow goes, there is a lot to analyse overnight but let's see what we can do."

Laurent Mekies: "We have a lot of work to do and are far away from where we want to be. It has been difficult for both drivers. It has been a battle for them around this track and some of the difficulties that we are facing are not too different to some of the issues that we had in China.

Thank you to everyone back at the factory who is working hard at understanding the root causes of our limitations and working to find the right solutions for it. It might take a bit of time but the route forward is to take a deep dive, understand what is limiting us and come back stronger.

For tomorrow, the focus for us is to continue to learn. We'll use all the data we can get and come up with more development. We will have some time after this weekend to work on and adjust further development on the car."

