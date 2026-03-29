Japanese Grand Prix: Race team notes - Racing Bulls

Alan Permane: "It was a good result for us to finish in the points again and we feel very happy to have scored points at every race so far this year.

"Liam drove a superb race to fend off Esteban, although he didn't look in danger of losing that position. The timing of the Safety Car was unfortunate for Arvid, however circumstances like that will inevitably even out over a season. His learning continues, and despite that, he drove a strong race. We're looking forward to a break now with some good upgrades to the car planned for Miami. Liam and Arvid will do a mix of training and simulator work in preparation for the upcoming races, but importantly some well-deserved rest as well."

Liam Lawson: "I'm very pleased with today. From where we started and the doubts we had from yesterday's issues, the team did a great job rebalancing the car, which led to a strong race. The first part of the race was really tough, but we got the car into a better window during the Hard stint towards the end. We were also a bit fortunate with the Safety Car, which helped us move into the points. Without that, it would have been difficult to finish where we did, so it's good to come away with something. That's three point-scoring finishes in the last two races, which is a nice bit of momentum heading into the break. I'll spend time training and with the team to reflect on the past month before Miami, as we keep working to improve."

Arvid Lindblad: "The timing when the Safety Car came out is probably the thing that hurt us the most today. I was running in P10 until that point, and after that, I went down to P14. From there, we didn't really have the pace to come back through. It's a shame, but we knew before the start that it was going to be more of a defensive race instead of an offensive one. It's disappointing not to finish in the points today, but well done to the team and to Liam. There have been some things this weekend that haven't really worked in our favour, but I'll use the April break to work hard and put myself in the best possible position for Miami."