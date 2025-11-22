Site logo

Las Vegas Grand Prix: Qualifying team notes - Red Bull

22/11/2025

Max Verstappen: "I think we executed Qualifying quite well today.

"The conditions weren't fun, it was really slippery on the track and it felt like driving on ice. I love driving in the wet but this was too much and you had to be super careful. It was very low grip and you had to be consistent and make no mistakes, but you just trust your instinct and feeling within the car and need to trust what you are doing. Despite this, we maximised the potential of the car and we did everything as best we could, so that was all positive. Q1 and Q2 is always tricky to get right but we did well and in Q3 I think we just lacked a bit of grip to fight further up and we weren't in contention for Pole. Second is good and the focus is, of course, on tomorrow and it will be about who can keep the tyres alive, which we haven't been the best at. We will see how we perform on the Hard compound as we have no information on it yet. The biggest concern is making sure we have the race pace: it will be difficult but if we have the opportunity we will go for it."

Yuki Tsunoda: "I just didn't have any grip throughout the session, it felt like complete ice underneath me and I was wheel spinning. I knew it was weird, and I wasn't sure what had happened with the tyre set but it felt very strange. Last time I used the extreme tyre it didn't feel like that and I was super quick, this time I was three seconds off everyone else, so I didn't understand. Clearly something wasn't right and wasn't working properly, I could feel that. Now I know my pressures were way off where they should have been, which explains the issues I had throughout Q1, but I did whatever I could in the circumstances. It's tough and it's a shame because up until Quali we have had amazing pace all weekend, probably the best pace I have had since joining the Team. I have to try tomorrow to get something out of the race."

Laurent Mekies: "Once again, Max had a very strong Qualifying and in super tricky conditions as well. He got into the right tempo in Q1 and Q2 on a very wet track and he was strong on the Inters in Q3 when it cleared up a little. He put himself in a position to fight for Pole, which we unfortunately missed out on tonight, but the front row is a still a very significant showing of the pace we have in the car. P2 certainly gives us something to play with tomorrow. With Yuki, it is on us. We made a big mistake with his tyre pressure which meant that he was out there with a setting that basically gave him no chance to be competitive, so we as a Team, apologise to him for that. This sort of thing should not happen, but it did, so the best we can do is learn from it and come back stronger. He's been in a really good rhythm all weekend, so it is painful to have taken his chance away. Tomorrow should make for an interesting race day."

